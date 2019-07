Mange pårørande er ikkje fornøgde med sjukeheimsmaten

innenriks

Sjukeheimsmaten her i landet har lenge vore eit tema som har opptatt mange.

Forbrukarrådet har spurt pårørande om dei har følt seg oppgitt eller fortvila over maten, og nesten ein av tre svarer ja.

– Dette er veldig trist og leit. Dette er ei årleg øving som viser at mange er veldig misnøgde og skuffa, seier leiar i Pensjonistforbundet Jan Davidsen til P4.

Dei jobbar no med å få på plass ein standard som dei håper skal kunne gjelde alle sjukeheimar. Davidsen understrekar at mat er ein viktig del av kvardagen, og for eldre er spesielt det sosiale og helseaspektet viktig. Han siger òg at det er stor variasjon i tilboda ute i kommunane.

Eldrepolitisk talsperson i Arbeidarpartiet, Tuva Moflag, meiner fokuset på sjukeheimsmat må bli endå større.

– Vi i Arbeidarpartiet har fått stemt ned eit forslag om kvalitetskrav mellom anna med tanke på ernæring i eldreomsorga. Utviklinga dei siste 10–20 åra er at mykje av kjøkkendrifta har vorte konkurranseutset, noko er bra, men mykje er ikkje til det beste for bebuarane, seier Moflag til kanalen.

