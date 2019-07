Mattilsynet fryktar større smitterisiko frå gourmetkylling

innenriks

– Vi mistenker at det kan vere større smitterisiko frå kylling som lever lengre og som kan gå ute. Det er derfor vi har sett i gang eit pilotprosjekt, og vi reknar med å få ei stadfesting på det, seier veterinær og seniorrådgivar i Mattilsynet Turid Berglund, som jobbar med handlingsplanen mot campylobacter, til Nationen.

I dag blir ikkje kylling som er eldre enn 50 dagar, testa og behandla for campylobacter. Samtidig er risikoen for at kyllingen blir smitta større jo eldre han er. Tilgangen til uteareal, som er eit pålegg i økologisk produksjon, er òg ein risikofaktor.

Kyllingen kan bli smitta av campylobacter-bakterien frå ville fuglar, via vatn, dyr, insekt eller kontakt med menneske.

Skulle ein bli kvitt campylobacter i all kylling over 50 dagar, ville i praksis alt kjøtt måtte frysast i staden for å gå ferskt ut på marknaden. Mattilsynet tilrår forbrukarar å ha god kjøkkenhygiene når gourmetkylling blir laga, som alltid for rått kjøtt.

Resultatet frå pilotprosjektet er venta å vere klart over sommaren. Campylobacter-smitte er utbreidd i EU og Noreg er i ein særstilling fordi førekomsten her er svært låg.

