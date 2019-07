Utøya-naboar reager på minnestad – varslar søksmål

innenriks

74 år gamle Terje Lien bur om lag femti meter frå Utøykaia. 22. juli for åtte år sidan redda han svømmande ungdommar opp av vatnet i båten sin. No vil han saksøkje staten for å stoppe minnestaden, som han meiner blir som ein planlagt turistattraksjon.

– Eg gir ikkje opp. Eg kjem til å halde fram saka heilt til «the bitter end». Eg går til rettssak, og det har eg gitt klar beskjed om til Statsbygg, seier Lien til Dagbladet.

Det planlagde minnemerket vil bestå av 77 tre meter høgje bronsesøyler til minne om dei 77 personane som vart drepne i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Foreslo annan stad

Det er ikkje berre Lien som reagerer på dei tre meter høge søylene. Fleire andre naboar er òg misnøgde med plasseringa og utsjånaden til minnemerket.

– Det viser seg at minnestaden blir større enn vi trudde, med 77 høge søyler i bronse. Det er her vi kjem for å bade og kose oss, og no kan vi ikkje det lenger, seier leiar Maria Holtane-Berge av Utstranda velforeining til NRK.

Naboane har foreslått eit område 300 meter lenger unna Utøykaia, men plasseringa har ikkje vorte greidd ut som eit alternativ.

Prosjektleiar Mari Magnus i Statsbygg seier ho har møtt fleire naboar med delte meiningar om prosjektet. Ho meiner plasseringa er riktig og seier ho trur debatten vil roe seg når minnestaden er ferdig.

– Utøya er her, og terrorangrepet 22. juli skjedde her. Dette er ein viktig stad, og det vil det vere uansett om det er ein minnestad her eller ikkje, seier ho.

Årelang debatt

Debatten rundt eit minnemerke ved Utøya har vore betent i lang tid.

I juni 2017 vart det klart at det opphavlege minnesmerket «Memory Wound» som den svenske kunstnaren Jonas Dahlberg hadde forma, vart vraka. Minnesmerket innebar at ein odde på Sørbråten skulle kuttast i to.

Naboane ved Utstranda gjekk til sak mot staten over plasseringa, og dåverande kommunalminister Jan Tore Sanner (H) greip inn og bestemte at det i staden skulle lagast ein minnestad ved Utøykaia.

