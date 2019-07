Framleis optimisme blant norske industrileiarar

innenriks

Utsiktene for tredje kvartal er klart positiv for industrien samla sett, men delen som ser optimistisk på det kommande kvartalet er noko lågare enn førre kvartal, melder SSB.

SSBs konjunkturbarometer for andre kvartal viser framleis vekst i samla industriproduksjon, men veksten er mindre samanlikna med første kvartal.

Særleg melder produsentane av konsumvarer, som møblar og brus, og leverandørindustrien om auka produksjon. Den tradisjonelle, eksportretta industrien melder om moderat aktivitetsvekst i andre kvartal.

Industrileiarane melder òg om sysselsetjingsvekst, og ifølgje SSB har dette samanheng med veksten i oljeindustrien.

Ordrereserven for norsk industri har samla sett auka i sju kvartal på rad. Det er særleg produsentar av konsumvarer og investeringsvarer som hadde ein vekst i andre kvartal. Det er heimemarknaden som er hovudårsaka til dette. For eksportmarknaden er det samla sett vekst i ordrane, men veksten er sterkast for leverandørindustrien. Den tradisjonelle eksportretta industrien melder om fall i ordrelageret.

(©NPK)