Norsk familie saksøker Boeing etter flystyrten i Etiopia

28-åringen var på jobb for Røde Kors då ulykka skjedde 10. mars i år.

– Boeing har sett flysikkerheita til side til fordel for eigne økonomiske interesser. Men amerikansk lovgiving opnar ikkje for føretaksstraff, dermed er det familiane til offera som må ta ansvar for at det blir sett i verk etterforsking og økonomiske straffetiltak mot Boeing-fabrikken, seier advokat Helge Husebye Haug i ei pressemelding frå familien.

Til saman 346 menneske mista livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars. Flytypen vart etter Etiopia-ulykka sett på bakken av luftfartsstyresmakter over heile verda.

Fleire av dei etterlatne har retta søksmål mot flyselskapet.

