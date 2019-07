Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på Black Box-bortlegging

innenriks

Bertheussen melde teateret for å ha vist bilde av huset ho delte med sambuaren sin, tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), i ei framsyning. Saka vart i vinter lagt vekk.

Bilda vart viste i framsyninga «Ways of Seeing», der også husa til fleire markante norske politikarar vart viste, mellom anna beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennar Christian Tybring-Gjedde (begge Frp).

Bertheussen klaga på at saka vart lagt bort først for statsadvokaten, som gav medhald, slik at Oslo politidistrikt måtte etterforske saka vidare. Dei kravde mellom anna ransaking, men fekk ikkje medhald, og anken vart følgjeleg trekt.

I mars vart Bertheussen sikta av PST, mistenkt for å ha tent på bilen til paret, og for å ha dikta opp ei straffbar handling. Seinare fekk ho status som mistenkt i alle hendingane rundt huset ho delar med Wara.

Tor Mikkel Wara gjekk av som justisminister 28. mars.

Bertheussen nektar for å ha noko med saka å gjere, og advokaten hennar John Christian Elden har uttalt at saka berre er bygd på indisium, og at han reknar med at ho blir lagt vekk.

Saka mot Black Box vart bortlagd, men i mars sende Bertheussens advokat inn ein ny klage på at saka var lagt vekk, samtidig som at teateret sende inn ein klage på korleis politiet opptredde i arbeidet med saka. Denne klaga er òg bortlagd.