Erna Solberg kallar inn til toppmøte om havvind

– Noreg har eit unikt utgangspunkt for å ta ein større del av den sterkt veksande havvindmarknaden. Derfor vil eg innan kort tid invitere norsk leverandørindustri, næringsliv og andre relevante aktørar til eit eige møte om korleis vi kan sikre at Noreg tar ein større del av denne marknaden, opplyser statsminister Erna Solberg til NTB.

Skepsisen er stor til vindkraftutbygging i lokalmiljø rundt om i Noreg.

98 kommunar har areal innanfor dei 13 områda som er peikt ut som gode for vindkraft på land i nasjonal ramme. Sidan Olje- og energidepartementet la forslaget ut på høyring i april, har 17 kommunar svart. Alle ber om at område i kommunen deira blir halden utanfor planane, skriv Klassekampen.

Til VG seier statsministeren at ho forstår at mange ikkje ønsker vindkraft i lokalmiljøet sitt.

Toppmøtet om havvind skal handle om ny- og vidareutvikling av eksisterande næringsliv. Statsministeren ønsker å sjå på korleis ein kan bruke kompetansen i Noreg til å legge til rette for grøn vekst og skape fleire lønnsame jobbar.

– Vi har allereie gjort ein god del. Mellom anna la vi i fjor fram ein eigen strategi for havvind, og rett før sommaren sende vi på høyring tre område for havvind og endringar i havenergilova. I tillegg har vi skrudd på og fylt opp det offentlege støtteapparatet slik at det er i stand til å støtte ulike delar av innovasjonsprosessen. Neste skritt er toppmøtet med næringslivet, seier Solberg.

