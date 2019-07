Fiskeriministeren meiner kriseavtalen med Storbritannia vil sikre sjømatnæringa ved «no-deal»

innenriks

Noregs sjømatråd uttrykte tysdag at dei fryktar hard brexit under Boris Johnson, som blir innsett som statsminister i Storbritannia onsdag. Johnson har sagt at britane skal gå ut av EU 31. oktober, enten det blir med eller utan ein avtale med EU.

Det skaper usikkerheit i norsk sjømatnæring. Ifølgje Hans Frode Kielland Asmyhr, som er Noregs sjømatråds fiskeriutsending i Storbritannia, er det usikkerheita for kva som vil skje med handelen mellom EU og Storbritannia som skaper nervøsitet.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik forstår usikkerheita, men understrekar at den mellombelse kriseavtalen med Storbritannia vil sikre tilsvarande reguleringar som i dag blir regulert av EØS-avtalen. Dette inkluderer mellom anna tollfrie kvotar for sjømat.

– Eg skjønner bekymringa. Vi veit kva vi har, men ikkje kva vi får. Arbeidet og dialogen mellom landa er derfor viktig. Den såkalla vareavtalen er viktig, for han vil sikre oss i eit «no-deal»-scenario ved at ikkje alt stoppar opp frå dag éin. Han sikrar oss det same nivået på dei aller fleste områda som i dag, seier Nesvik til NTB.

Avtalen skal gjelde mellombels medan forhandlingane går føre seg om ein meir komplett handelsavtale.

Nesvik understrekar at regjeringa skal byrje arbeidet med å forhandle ein permanent avtale, men at det sjølvsagt per no er usikkerheit knytt til om ein slik handelsavtale kan bli landa.

