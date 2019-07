Forskingsskipet Kronprins Haakon må bli reparert

innenriks

Onsdag skal skipet på verkstad i Harstad, der ekspertar skal vurdere kva som skjer vidare, skriv Klassekampen.

Fleire kommande tokt er avlyste, og det er ikkje visst når fartøyet igjen er i drift.

– Eit dugeleg mannskap om bord sørgde for at oljelekkasjen stansa. Kvifor dette skjedde, veit vi ikkje i dag, seier avdelingsdirektør og reiarlagssjef Per Nieuwejaar i Havforskingsinstituttet, som står for drifta av fartøyet, til avisa. Han seier at dei har tatt høgde for «barnesjukdommar».

Under toktet hopa det seg òg opp med is i propellane, og ein av motorane måtte ut av bruk. Det spesialbygde skipet hadde med seg 36 forskarar og teknikarar frå ulike institusjonar då det måtte snu.

Isbrytaren kosta 1,4 milliardar kroner å bygge, og skipet har Tromsø som heimhamn.

