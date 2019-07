No kan du snart fritt bruke strøymetenester utanlands

innenriks

Mange streamingtenester blir i dag påverka av kva for eit land ein oppheld seg i, men det er allereie slike tenester som har tilpassa seg.

– Eg meiner det burde vere ei sjølvfølgje at ein kan bruke tenester ein har betalt for, også i utlandet. At den digitale revolusjonen innan innhaldsformidling har hatt slike avgrensingar, er ganske ironisk, seier Silje Hjemdal, som sit i familie- og kulturkomiteen for Framstegspartiet.

Lovendringane har utspring i EUs såkalla portabilitetsforordning, som frå i fjor gjaldt i alle medlemsstatane. Kulturdepartementet foreslo i fjor haust at dette skulle bli ein del av norsk lov.

Vil ha NRK med

Endringane omfattar likevel ikkje NRK, fordi statskanalen ikkje er ei betalt strøymeteneste på linje med resten. Dei kan velje sjølv om dei vil følgje EU-reglane.

– Eg synest at NRK òg må følgje opp dette. Sjølv om dei ikkje er ei betalt strøymeteneste, så er dei ein innhaldsleverandør vi alle må betale for, enten vi vil eller ikkje. At NRK gjer sitt innhald tilgjengeleg for kundane sine i utlandet burde vere ei sjølvfølgje, seier Hjemdal.

Skal følgje opp

TV-sjef Arne Helsingen i NRK seier det er intensjonen deira å vere tilgjengeleg òg for nordmenn som reiser utanfor landegrensene.

– Vi jobbar med saka, men det er ein del som må på plass. Vi treng ei sikker verifisering av dei som nyttar seg av tilbodet vårt. Det dreier seg om rettar, og det må godkjennast av dei som sit på opphavsrettane, seier han til NTB.

Planen er å få ei løysing på plass i år.

