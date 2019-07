Ulvekvalpar observert i Østmarka

innenriks

– På det eine bildet er det to kvalpar, så det er minst to kvalpar i årets kull, fortel Espen Marker, som i sommar er regionalt rovviltansvarleg for Statens naturoppsyn i Oslo og Akershus, til Rovdata.no.

Tre kamera i Østmarka vart kontrollerte måndag. Det var minst to sikre observasjonar av ulvekvalpar.

Det er knytt spenning til kvar faren kjem frå. DNA-analysar blir gjort til hausten for å finne ut dette.

Det er eit høgt nivå av innavl i ulvereviret i Østmarka. Leiartispa som har fått kvalpar, er sjølv resultat av ei paring mellom far og dotter. I fjor vart det fødd fem kvalpar, og då var faren ein kvalp frå det same reviret året før.

(©NPK)