Både tropedag og tropenatt forventa i helga

– I helga vil det bli varme, sommarlege temperaturar på meir enn 30 grader i indre strøk over store delar av Sør-Noreg. Langs kysten vil temperaturen ligge på 25 grader mange stader, seier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NTB.

Utover i helga ser det òg ut til å bli varmt i Nordland, der temperaturen kan komme opp mot 30 grader. For Troms og Finnmark vil det bli kjøligare.

Løvdahl seier temperaturane ligg godt over det som er vanleg, og at dei heng saman med hetebølgja i Europa. Men varmlufta som er over kontinentet, vil bli bytt ut med kaldare luft gjennom helga.

– Det vil føre til ganske heftig toreaktivitet, og nokre av desse torebyene kan ramme delar av Sør-Noreg i byrjinga av neste veke, seier Løvdahl.

Ifølgje varslingstenesta Varsom.no vil dei høge temperaturane òg kunne gi aukande snø- og bresmelting – som i sin tur aukar flaumfaren. Vassføringa i elvar rundt Jostedalsbreen er mest utsett. Faregrada i området er sett til gult nivå.

Tropedag og tropenatt

For første gong i sommar vart det natt til onsdag registrert tropenatt i Noreg. Minst tre stader i landet fall temperaturen aldri under 20 grader, skriv NRK. Det skjedde i Lysebotn i Rogaland, i Svelgen i Sogn og Fjordane og i Stavanger.

Det er venta at fleire stader i landet kjem til å oppleve tropenetter dei neste døgna, seier Løvdahl.

– Det er sannsynleg at det blir tropenatt på ein eller fleire stasjonar. Det ser ut til at det kan skje frå Trøndelag og sørover. Kanskje Oslo eller Bergen, seier statsmeteorologen.

Onsdag vart det òg registrert tropedag for tredje gong i 2019, der fem plassar fekk over 30 grader.

I samband med dei høge sommartemperaturane i fjor var det rekordmange som kjøpte vifter og kjøleanlegg. Også i år ser nordmenn ut til å førebu seg på varme dagar og netter. Kommunikasjonssjef Christer Kamhaug i Elkjøp seier til TV 2 at dei allereie i april såg eit rekordstort sal av vifter og aircondition. Onsdag selde dei i snitt ei vifte i minuttet.

– Hugs at dyra ikkje kan seie frå

Når tur- og badeglade nordmenn i helga skal nyte sommarvêret, er det viktig å ikkje gløyme at dyr òg reagerer på varme, understrekar president Torill Moseng i Den norske veterinærforeining til NTB.

– Det er viktig å hugse at dyra ikkje kan seie ifrå. Hundar vil til dømes følgje eigarar på tur nesten uansett, og når det er ekstremt varmt, kan dei få heteslag. Då er det viktig at eigaren er bevisst kor varmt det er. Finnes det avkjølingsmoglegheiter og nok vatn på turen?

Visse hunderasar kan òg få brannskadar på potane av varm asfalt, poengterer Moseng. Ho rår òg på det sterkaste mot å ha dyr i bil.

Skulle dyret få heteslag, er rådet å søke skugge, kle dyret i kalde omslag og søke veterinær.

– Alle eigarar må tenke gjennom kva slags individ ein har, og legge til rette, seier Moseng.

