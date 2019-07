Fleire parti ber regjeringa sende vindkraftforslag til Stortinget

innenriks

Ifølgje Klassekampen er Sosialistisk Venstreparti blant dei som kjem til å krevje stortingsbehandling av saka.

– Dette er ein stor og viktig debatt som bør takast av Stortinget, seier representant Lars Haltbrekken.

Senterpartiets Sandra Borch er samd.

– Med situasjonen vi har sett i det siste om vindkraft, meiner eg at han bør og må til brei, politisk behandling i Stortinget, seier ho.

– Mange folkevalde kritiske

Nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG trekker fram at folkevalde i mange kommunar er sterkt kritiske til den nasjonale ramma for vindkraft.

I april la Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram eit nasjonalt rammeverk for vindkraftutbygging på land. NVE peikar her på 13 område landet rundt som kan eigne seg for utbygging. Forslaget er sendt på høyring, men ifølgje statssekretær Liv Lønnum (Frp) i Olje- og energidepartementet skal det berre behandlast internt i regjeringa.

– Planen er å utarbeide eit endeleg forslag til nasjonal ramme etter at vi har fått inn alle høyringsutsegnene. Det gjer vi i samarbeid med dei involverte departementa. Deretter skal saka fremmast for regjeringa til endeleg vedtak, seier Lønnum til Klassekampen.

Motstandsmarsj og Facebook-grupper

I mai gjekk rundt 5.000 personar i støttemarsjar mot vindkraftutbygging som Den Norske Turistforening arrangerte 22 stader i landet.

Rundt 50 Facebook-grupper som er mot vindkraft, har over 150.000 medlemmer over heile Noreg. Gruppene har frå 100 til 14.000 medlemmer, og snittet ligg på 1.500 medlemmer.

Den nasjonale aksjonen «Nei til vindindustri i norsk natur» har 60.820 medlemmer.

– Motstanden aukar, sa Trine Borg-Heggedal, som leier ei lokal gruppe, til Klassekampen tidlegare denne månaden.

17 kommunar har svart

97 kommunar har areal innanfor dei 13 områda som er peikt ut som veleigna for vindkraft i nasjonal ramme. Sidan Olje- og energidepartementet la forslaget ut på høyring i april, har 17 kommunar svart. Alle ber om at område i kommunen deira blir haldne utanfor planane.

Frps landsmøte vedtok tidlegare i år å gå inn for at kommunane skal ha siste ord når det gjeld utbygging av vindkraft på land. Samtidig viser tal frå NVE at det berre i eitt tilfelle er gitt konsesjon til vindkraftutbygging der ein kommune har sagt nei.

