Fleire truslar mot tilsette i Mattilsynet blir politimelde

innenriks

– Medarbeidarane er Mattilsynets viktigaste ressurs, og Mattilsynet oppfattar slike truslar som svært alvorlege, seier leiar for internrevisjon Susanne Katharina Øyen i Mattilsynet til Stavanger Aftenblad.

I fjor vart til saman sju liknande forhold melde til politiet. Dei tre tidlegare åra vart høvesvis åtte, sju og åtte tilsvarande saker politimelde, skriv avisa.

I 2014 vart to forhold knytte til truslar og vald mot ein inspektør frå tilsynet som utførte dyretilsyn, melde. Den eine saka enda med fengsel på vilkår.

– Medarbeidarane som blir utsette for truslar og sjikane, skal takast vare på på best mogleg måte, understrekar Øyen.

I byrjinga av juni gjekk Harald Gjein av som direktør for Mattilsynet etter pelsdyrsaka i Rogaland. Tilsynet hadde i juni i fjor levert ein feilaktig rapport om Per Olaf Lauvås' minkfarm i Sandnes, som hadde nærare 10.000 dyr. Øyen opplyser likevel at ingen av forholda som til no er melde, gjeld pelsdyrsaka.

(©NPK)