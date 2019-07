No kjem brennmanetane i hopetal

innenriks

Medan fjoråret var prega av få maneter, er situasjonen ein heilt annan denne sommaren. Den siste tida har det vorte observert ei kraftig opphoping av brennmanetar i Oslofjorden og på Sør-Vestlandet.

NRK melde nyleg at det no ligg an til å bli manetår.

– Vi veit framleis lite om kvifor det blir mange maneter enkelte år, men det kan komme av at manetane har fått kaldt vatn og rikeleg med mat gjennom vinteren, seier havforskar Tone Falkenhaug ved Havforskingsinstituttet til NTB.

– Når alt klaffar for brennmaneten, så formeirar han seg fort og veks raskt, legg ho til.

– Svært mange dei siste vekene

Dagleg leiar Klaus Barekstein i Drøbak Akvarium stadfestar overfor NTB at det er observert svært mange brennmanetar i fjorden dei siste vekene.

– Dei oppheld seg då i overflata og er synlege for oss. Den siste veka har det vorte betydeleg mindre. Manetane følgjer vind og straum, og når vasstemperaturen byrjar å vandre frå 18 mot 20 grader, så forsvinn dei ikkje, men går noko djupare, fortel han.

Han meiner at manetane akkurat no ikkje representerer eit problem for badande, i alle fall ikkje i Drøbaksområdet.

– For yrkesfiskarane derimot så er situasjonen ein heilt annan, seier Barekstein, som har vore i kontakt med ein lokal rekefiskar.

– Han rapporterer om uvanleg store førekomstar av maneter på djupna, noko som gjer trålinga vanskeleg fordi dei fyller trålen på null komma niks, fortel han.

Fleire båtfolk på sosiale medium rapporterer om store oppsamlingar av manetar, mellom anna i Rogaland og langs den svenske vestkysten, som er populær blant mange nordmenn.

Hopar seg opp

Havforskingsinstituttet kan ikkje anslå kor mange manetar som faktisk finst i sjøen denne sesongen. Grunnen er at manetar i liten grad blir overvaka langs kysten vår, så informasjon om førekomstar er derfor i stor grad basert på observasjonar som er melde inn.

– Manetane driv med havstraumane, som betyr at det ikkje nødvendigvis er fleire manetar denne sommaren enn tidlegare år, men at dei hopar seg opp enkelte stader. Samtidig veit vi at det er naturlege sesongvariasjonar, seier Falkenhaug.

Gløym kjerringråda

Har du tenkt å legge på svøm den næraste tida, er det altså ikkje heilt usannsynleg at du møter på ein brennmanet. Og dersom du blir brent, kan det opplevast smertefullt.

– Trådane gir ei brennande kjensle følgd av raudt utslett og blemmer. I nokre tilfelle kan ein få magesmerter, bli tungpusta eller kvalm, seier seniorrådgivar Christian Haga ved Giftinformasjonen.

Men viss uhellet først er ute, bør du styre unna alle kjerringråd, som urin og eddik.

– I første omgang må du fjerne alle synlege trådar som sit fast på huda. Vi tilrår deretter å skylje med saltvatn. Ferskvatn kan faktisk gjere at trådane frigir meir gift, seier han.

Varmt vatn kan bidra til å dempe gifteffekten raskare. Giftinformasjonen tilrår vidare at ein skyl huda med så varmt vann som mogleg, gjerne vatn som held 40 til 45 grader, for å dempe smerta.

Fakta:

* Maneter har ein gelatinaktig, skålforma kroppsform. Det finst mange typar manetar.

* Dei mest kjente stormanetane i norske farvatn er glassmanet og eit par brennmanetar.

* Dei seinare åra har òg kronemanetar spreidd seg langs norskekysten.

* Den vanlegaste småmaneten er Hydra. Portugisisk krigsskip, som er best kjent frå varmare farvatn, kan av og til førast med havstraumane opp til kystane våre.

* Den vanlegaste ribbemaneten i norske farvatn er sjøstikkelsbær.

(Kilde: SNL)

(©NPK)