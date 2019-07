Reisearrangør: Russereiser til Hellas halvert

innenriks

Den austerrikske reisearrangøren administrerer og arrangerer mellom anna turar til den greske øya Ios, der mange kommande norske russ har lagt sommarferien dei siste åra.

I fjor kjøpte 900 norske ungdommar reiser til Ios gjennom selskapet, i år er talet 450, skriv NRK.

– Dei gruppene som var her i fjor, er ikkje her i år. Det er mindre folk og mindre rivalisering mellom skulane. Det gjer at alle har ein betre mentalitet, og at dei er innstilte på å vere greie med kvarandre, seier eigar René Schwarzgruber til kanalen.

Sommaren 2018 vart ti norske ungdommar arresterte på ferieøya Kos, sikta for slåsting på offentleg stad, ordensforstyrringar og politivald.

Tidlegare denne veka vart ein norsk 18-åring arrestert på øya Ios etter ein valdsepisode på eit hotell natt til måndag. Mannen er mistenkt for å ha skadd ein kamerat med ei knust flaske. Dei to var på tur med den austerrikske reisearrangøren.

