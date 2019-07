Svakare kvartalsresultat enn venta for Equinor

innenriks

– Vi leverer gjennomgåande solid drift og held oppe høg produksjon i eit kvartal med lågare råvareprisar og høg vedlikehaldsaktivitet. Eg er tilfreds med at vi framleis viser tydeleg kostnadsfokus og sterk kapitaldisiplin. Saman med effektiv prosjektgjennomføring gjer dette at vi kan redusere vår guiding for organiske investeringar for 2019 til 10–11 milliardar dollar, seier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Selskapet leverte eit justert driftsresultat på 3,15 milliardar dollar i andre kvartal, ned frå 4,31 milliardar dollar i same periode i 2018. Justert driftsresultat etter skatt var 1,13 milliardar dollar, ned frå 1,7 milliardar dollar i same periode i fjor.

På førehand var det venta eit justert driftsresultat på 3,5 milliardar dollar, skriv Dagens Næringsliv.

Selskapet viser til at produksjonen vart halden oppe på eit høgt nivå, men at lågare prisar, høg vedlikehaldsaktivitet og nokre kvartalsspesifikke element påverka resultatet.

