Det ligg an til ny varmerekord i Trøndelag denne helga

Tre fylke målte minst 30 grader midt på dagen fredag.

– Vi målte 31,4 grader i Kongsvinger i Hedmark, 30,5 grader i Bergen i Hordaland og 30 grader i Vats i Vindafjord i Rogaland, blir det melde frå Meteorologisk institutt.

Statsmeteorolog Pernille Borander kan likevel ikkje love dei høgaste temperaturane.

– Det blir varmt, og vi følgjer med, men eg trur ikkje vi får nokon nye rekordar denne fredagen.

Søndag.

Heller ikkje torsdag vart det nye varmerekordar i Noreg. Der var likevel Kotsøy i Trøndelag som fekk den varmaste dagen i landet med 34,3 grader.

– Det er spesielt i Trøndelag det er størst utsikt til nye rekordar framover. Fylkesrekorden her er 35 grader, og det er gode moglegheiter for at han blir slått gjennom helga. Her er det fleire kandidatar for nye rekordar, seier Borander som meiner at høgdepunktet på gradestokken vil bli nådd søndag.

På Austlandet vil eventuelle nye varmerekordane måtte komme tidlegare i helga. Allereie søndag vil det bli svalare med mellom anna ettermiddagsbyer enkelte stader og vind på kysten.

8 grader

Medan folk sveittar i sør må det nordlegaste fylket vårt førebu seg på målingar under normalen i den andre enden av skalaen.

– Frå søndag og dei neste dagane kan det blir temperaturar på under 10 grader og heilt ned mot 8 grader. Det er kjøligare enn vanleg, seier statsmeteorologen.

Gjennomsnittstemperaturen i til dømes Vadsø i Finnmark i juli er på 14.4.

Etter helga er varmen over for denne gongen. I starten av neste veke vil kaldare luft frå nord gjere at temperaturen søkk betrakteleg over heile landet.

