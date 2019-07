Mattilsynet varslar gebyr etter at gris ikkje vart forsvarleg avliva

innenriks

Før ein gris blir skålda, noko som inneber at han blir senka i glovarmt vatn for at skinnet skal losne frå kjøttet, skal slakteri forsikre seg om at grisen er død.

2. juli oppdaga Mattilsynet at ein gris ved Furuseth AS på Romerike i Akershus ikkje hadde teikn til stikksår, skriv NRK. Gris skal bedøvast og blir stukne slik at dei døyr av forbløding før dei blir skålda i varmt vatn.

– Vi fann ved tilsynet vårt ein gris som vi såg teikn på at ikkje var godt nok avblødd, seier Eirin Helland, fungerande seksjonssjef for slakteri i Mattilsynet ved avdeling Romerike til kanalen.

«Den aktuelle grisen kan derfor ha våknet opp frå bedøvelsen og vært bevisst under skålding. Dersom dette har skjedd, vil lidelsen for grisen ha vært veldig stor», skriv Mattilsynet i varselet om eit gebyr på 23.000 kroner til slakteriet.

NRK har vore i kontakt med dagleg leiar og eigar av Furuseth AS, Harald Furuseth. Han ønsker ikkje å stille intervju, men nektar ikkje for innhaldet i Mattilsynets vedtak. NTB har gjort fleire forsøk på å få ein kommentar frå Furuseth, utan å lykkast.

Styreleiar Ståle Gausen i Landsforbundet til Kjøtt- og fjørfebransjen (KLF) seier til NRK at han beklagar hendinga. Han seier tilfellet Mattilsynet har avdekt, ikkje representerer totalbildet for griseslakting, og at bransjen må sjå etter betre løysingar når det skjer menneskeleg svikt.

KLF har ikkje gitt Furuseth slakteri nokon reaksjon etter hendinga. Dei meiner slakteriet har sett i verk tiltak som gjer at dei har kontroll over situasjonen.

