Politiet avsluttar søket med miniubåt i Dalsfjorden

innenriks

46-åringen frå Leikanger fall over bord torsdag 18. juli mellom Bjerganeset og Holmen i Dalsfjorden då han var ute i båt med to av barna sine.

Etter hendinga har Hovudredningssentralen, politiet og frivillige gjort omfattande søk i fjorden, mellom anna ved hjelp av ein ROV-ubåt, som er ein fjernstyrt undervassbåt.

Lensmannen i Sunnfjord, Dag Fiske, opplyser til avisa at det mest omfattande søket med ROV-ubåten no er over, og framover vil Fjaler kommune og dei frivillige styre leitinga.

Det vil likevel bli gjort søk med Florø Røde Kors sin ROV-ubåt søndag, og Kystvakta vil delta i søka som er planlagde neste veke.

Hittil er det ikkje gjort noko funn i leiteaksjonen som har gått føre seg sidan 18. juli.

(©NPK)