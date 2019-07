Tilsynssak mot lege i Abbasi-saka

innenriks

Ifølgje NRK blir saka oppretta etter ei klage frå professor i intensivmedisin Erik Solligård ved St. Olavs hospital.

Abbasi-familien kom til Noreg som asylsøkarar i 2012, men mista opphaldsløyvet i 2014. Sidan har familien fått avslag på fleire nye søknader om opphaldsløyve, og asylsaka har vore prøvd for retten i fleire rundar.

Dei vart sende ut av landet i juni, men mora gjekk inn i ein medvitslaus tilstand under uttransporteringa, og afghanske styresmakter nekta å ta imot dei tre søskena.

Det var ifølgje NRK to legar som vurderte at mora kunne fly i medvitslaus tilstand, men det er berre den eine det er oppretta tilsynssak mot. Denne legen var ifølgje kanalen ansvarleg for transporten frå Trondheim via Røros til Oslo lufthamn. Overfor NRK vil legen ikkje kommentere tilsynssaka.

Familien har framleis ikkje lovleg opphald i Noreg. Advokaten deira Erik Vatne har varsla eit krav til Utlendingsnemnda (UNE) om omgjering av vedtaket.

