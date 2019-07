Bollestad ber nordmenn kjøpe meir norske grønsaker

innenriks

– Det er viktig for norske bønder og for norske arbeidsplassar at nordmenn kjøper meir norske grønsaker. Det er klimavennleg, og det er òg helsefremjande å ete meir grønsaker, seier Bollestad til NTB. Ho var måndag med på gulrothausting hos bonde Laurits Stokkeland i Hå kommune i Rogaland.

Sjølvforsyningsgraden er i Noreg på rundt 50 prosent for grønsaker, ifølgje Landbruksdepartementet. For frukt er han på 5 prosent.

For låg grad

Bollestad fastslår at sjølvforsyninga når det gjeld kjøtt og egg, er høg, men at han er for låg på grøntområdet.

– Vi må auke produksjonen. Vi som forbrukarar må vere bevisste på å kjøpe norske grønsaker. Vi vil behalde importen, men også kjøpe meir norsk, seier ho.

Ifølgje Landbruksdepartementet har forbruket av frukt, bær og grønsaker i Noreg auka med 24 prosent dei siste 10 åra. I 2017 vart det importert poteter og grønsaker for 3,4 milliardar kroner til Noreg.

Sette ned utval

Regjeringa sette tidlegare i sommar ned eit utval som skal legge fram ein plan for å styrke innovasjon, vekst og meir norsk grøntproduksjon.

Utvalet skal leiast av Anita Krohn Traaseth, som tidlegare var direktør i Innovasjon Norge.

