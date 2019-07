Enorme temperaturfall over heile landet

innenriks

Fleire gamle varmerekordar har falle dei siste dagane. Dei fleste landsdelane opplevde temperaturar godt over 30 grader denne helga.

20. juni 1970 viste gradestokken 35,6 grader i Nesbyen i Buskerud – den varmaste temperaturen nokosinne målt her til lands. Laurdag skjedde det igjen, då den 49 år gamle varmerekorden vart tangert i Laksfors i Nordland.

Blanda kjensler

– Det er litt blanda kjensler med slike rekordar. På den eine sida er det fascinerande med mykje vêr og at folk interesserer seg så mykje for vêret som dei har gjort i det siste. Men det er ein bismak òg med tanke på at jorda blir stadig varmare med høgare makstemperaturar, seier statsmeteorolog Pernille Borander ved Meteorologisk institutt til NTB.

Ho viser til dei europeiske kollegaene som har meldt om daglege varmerekordar på kontinentet i veka som var.

– Det verkar nok som slike hetebølgjer er noko vi vil sjå stadig meir av i framtida. Det blir oftare sett varmerekordar, og det er teikn på at klimaet er i endring, seier Borander.

Kamp mellom varm og kald luft

Natt til måndag vart det registrert tropenatt 35 stader rundt om i landet. Men denne veka vil temperaturane falle kraftig mange stader.

– Det ligg no eit lågtrykk over Russland som pressar inn mykje luft frå polare strøk. Nordavinden tar dette med seg til oss, og det vil skape ganske store kontrastar temperaturmessig dei neste dagane, spesielt i Sør-Noreg og Midt-Noreg, seier Borander.

I hovudstaden vil temperaturen falle frå 30 grader måndag heilt ned til 14 grader tysdag.

– På Vestlandet vil temperaturane halde seg i nokre dagar til, før den kalde lufta kjem òg dit rundt onsdag. Frå midten av veka vil temperaturane ligge rundt 15 til 18 grader, seier Borander.

Dei kraftige torebyene som feia over Sørlandet og Austlandet søndag kveld, var ein smakebit på det som kjem. I Sør-Noreg, spesielt på Vestlandet og i Agder, blir det kraftige byer frå og med tysdag av – korte, intense regnbyer.

Kalde nordlendingar

Medan nesten heile landet bada i sol og varme denne helga, var det betrakteleg kjøligare i dei to nordlegaste fylka. I både Troms og Finnmark ser det ut til at dei kalde temperaturane òg vil halde seg utover.

Kirkenes har så langt hatt ein gjennomsnittstemperatur på 12,1 grader denne månaden. I Tromsø vil temperaturane ligge på mellom 12 til 15 grader dei neste dagane.

Etter at temperaturane fell jamt landet over dei neste dagane, vil dei likevel stige igjen mot slutten av veka.

– Varmen vil komme tilbake igjen i Sør-Noreg, Trøndelag og i Nordland. Men ikkje Troms og Finnmark, som har ei relativt kjølig veke framfor seg, seier Borander.

(©NPK)