Fleire selskap opnar hemmelege Alexander Kielland-arkiv

Sjøfartsdirektoratet har allereie sagt at dei vil opne arkiva sine for Riksrevisjonen, medan klassifiseringsselskapet DNV GL seier at dei vil vurdere førespurnaden når han eventuelt kjem, skriv Stavanger Aftenblad.

– Vi vil naturlegvis samarbeide med Riksrevisjonen og legge til rette så godt vi kan for at dei skal gjere undersøkinga si, seier kommunikasjonsdirektør Stig S. Kvendseth i ConocoPhillips Noreg.

Mange Kielland-arkiv er opna, men no kan òg lukka bedriftsarkiv granskast for å få avklart usvarte spørsmål.

Plattforma Alexander L. Kielland velta på Ekofiskfeltet i Nordsjøen 27. mars 1980. 123 av dei 212 om bord omkom, og 30 av dei vart aldri funne. I juni vedtok Stortinget at Riksrevisjonen skulle gjennomgå Alexander Kielland-saka på nytt.

Odd Kristian Reme mista ein bror i ulykka og er styreleiar i Kielland-nettverket. Han meiner at det er avgjerande at Riksrevisjonen får tilgang til dei lukka arkiva.

– Vi er opptatt av forholdet mellom operatør og eigar. Uansett om feil vart gjort av reiarlaget Stavanger Drilling eller andre, var det operatøren den gongen også som hadde ansvaret for sikkerheita, seier Reme.

Arbeidet startar til hausten og vil truleg ta rundt eitt år. Det inneber at resultatet sannsynlegvis blir overlevert til Stortinget hausten 2020.

