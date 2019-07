Medisinmangel kan ramme fleire tusen diabetikarar

innenriks

Medisinen blir brukt til å senke blodsukkeret hos pasientar med diabetes type 2. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen seier til Dagens Medisin at fleire apotek har gått tomme for medisinen.

– Vi får dagleg telefonar frå bekymra pasientar som lurer på kva dei skal gjere. Dette er ein uheldig situasjon no midt i sommarferien. Det kan potensielt bli mange som blir ramma. Det er umogleg å oppgi nøyaktig, men det kan fort bli mange tusen, seier han til nettstaden.

Legemiddelverket har i samband med situasjonen gitt utvida tilgang til å skrive ut andre legemiddel mot diabetes type 2. Dei beskriv tiltaket som eit «nødtiltak» avgrensa til éi utlevering før pasienten blir sett tilbake på tidlegare behandling.

Legemiddelverket skriv på nettsidene sine at dei jobbar tett med produsentar og grossistar for å skaffe Metformin til Noreg for å redusere problemet mest mogleg. Dei oppgir at mangelen er venta å vare til 10. september.

(©NPK)