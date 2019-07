Millionar sett av til svømmeopplæring står ubrukt

innenriks

Etter at regjeringa sette av til saman over 100 millionar i 2017 og 2018 står framleis over 8 millionar igjen som kommunane kunne ha fått i tilskot.

– Vi sit igjen med ubrukte midlar og ser samtidig at både barn og innvandrarar har for dårlege svømmeferdigheiter, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til VG.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) viser mellom anna til kulturelle forskjellar som årsak til at mange barn ikkje lærer seg å svømme. Tradisjonelt har det vore ei forventning om at det er foreldra sitt ansvar å lære barn å svømme.

– Og så er det ikkje alle foreldre som har føresetnaden, kunnskapen eller forståinga av kor viktig det er å kunne svømme i Noreg, eller kor viktig vassleik er for barn, seier ho til avisa.

Hittil i år har 45 menneske drukna her til lands. Det er 15 færre enn i same periode i fjor, viser tal som Redningsselskapet slapp førre veke. Tre personar mista livet eller er antatt omkomne i drukning i helga. I tillegg til drukningane har det gjennom helga òg vore fleire tilfelle der folk har vorte redda opp av vatnet i live.

