Private barnehagar vil ha krav om tariffavtale for alle tilsette

I samband med arbeidet med ny barnehagelov meiner Private barnehagers landsforbund (PBL) at det bør opnast for at kommunane skal kunne droppe å betale tilskot til dei 5 prosentane av dei private barnehagane i landet som ikkje har nokon tariffavtale. Utdanningsforbundet støttar initiativet, skriv Klassekampen.

Ingen private barnehagar får vere medlemmer i PBL dersom dei ikkje har tariffavtale forhandla fram av fagforeiningane. Administrerande direktør Anne Lindboe vil at det ikkje skal vere tvil om at den private barnehagesektoren er seriøs.

– Det burde vere ei sjølvfølgje. Vi veit jo at dei tilsette er noko av det aller viktigaste for kvaliteten i barnehagane. Det er òg viktig at det er ein god stad å jobbe, seier Lindboe.

Nestleiar Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet, som organiserer mange tilsette i private barnehagar, er positiv til forslaget frå PBL.

Lindboe meiner òg at regjeringa bør gi ei forklaring om kva som blir meint med at private barnehagar kan ha «eit rimeleg årsresultat».

– Det er betre for både kommunane og barnehagane å vite kor mykje ein kan tene. Barnehagar skal ikkje vere ein sektor for superprofitt. Det skal gå an å tene greitt på det, men ikkje meir enn det som blir sett på som rimeleg av politikarane og som ikkje går på kostnad av kvalitet, seier Lindboe.

