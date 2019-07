Skot avfyrt under ran av gullsmed i Oslo sentrum

innenriks

Litt etter klokka 11.30 fekk politiet mange meldingar om at Thune Gullsmed i Stortingsgata vart rana.

– Vitne har forklart at det vart avfyrt skot inne på gullsmeden. To personar vart observerte køyrande av garde på ein tohjuling. Desse personane er no arresterte, og det skjedde ved Akerselva ved Alexander Kiellands plass, seier operasjonsleiar Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Ingen personar vart skadde under ranet. Det er ikkje kjent kva ranarane fekk med seg.

– Vi etterforskar no på to åstader – inne i butikken og der dei mistenkte ranarane vart arrestertw – og vi avhøyrer vitne, opplyser Hekkelstrand.