To menn funne i Trollveggen

– Redningshelikopter har lokalisert to menn i underkant av veggen. Pårørande er varsla om at dei er funne. Det vert antatt at mennene har falle. Staden er krevjande for klatring og utryggleik med tanke på steinsprang. Vi arbeider med ein plan for sikkerheita til redningsmannskap, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i 15.30-tida måndag ettermiddag.

Dei to tsjekkiske klatrarane byrja ifølgje NRK turen i Trollveggen torsdag.

Hovudredningssentralen fekk inn ei bekymringsmelding frå dei pårørande og sette deretter i verk søk med redningshelikopter, opplyser politiet. Klatrarane skulle ha meldt seg til dei pårørande laurdag, noko dei ikkje har gjort.

Politiet har funne klatrarane sin Bil ved besøkssenteret ved Trollveggen. Begge skal ifølgje politiet vere relativt erfarne klatrarar.

Trollveggen ligg i Romsdalen i Møre og Romsdal. Med sine 1.700 meter frå topp til botn, kor 1.000 meter er loddrett stup, er den kjente fjellveggen det høgaste loddrette stupet i Europa.

