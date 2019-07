Fall i daglegvarehandelen trekte omsetninga ned

innenriks

Fallet i omsetninga kjem etter ein nedgang på 1,4 prosent frå april til mai.

Samtidig har det vore ei stigning sidan slutten av 2018, og detaljomsetningsindeksen ligg no på omtrent same nivå som det førebelse toppunktet rundt sommaren same år, opplyser Statistisk sentralbyrå.

– Nedgangen i det sesongjusterte volumet for juni vart spesielt driven av redusert sal av daglegvarer. Ifølgje konsumprisindeksen gjekk prisane på matvarer og alkoholfrie drikkevarer opp med 0,8 prosent frå mai til juni, noko som kan ha bidratt til lågare omsetningsvolum, skriv SSB.

Møbelbutikkar bidrog òg til nedgangen. Netthandel viste derimot ein auke i omsetninga frå mai til juni, og dette bidrog dermed til å dempe nedgangen.

Utviklinga var uventa. Ifølgje Hegnar.no hadde TDN Direkt meldt om ein venta oppgang på 0,5 prosent.

