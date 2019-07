Ni redda frå overtent fritidsbåt på Tjøme

innenriks

Politiet fekk melding om brannen klokka 22.30 måndag kveld. Båten låg ved Hamna hotell på Tjøme då det braut ut brann, melde Søraust politidistrikt. Ifølgje Vestfold Interkommunale Brannvesen dreidde det seg om eit større fritidsfartøy.

– Vi fyller båten med skum, den ligg ved eller på skjeret utanfor Havna, sa brannmeister Trond M. Abrahamsen i Vestfold interkommunale brannvesen på sosiale medium klokka 23.43.

Ved 1.15-tida var der framleis sløkkearbeid ved båten. Politiet oppmoda då folk i området som merka røyklukt frå brannen om å lukke vindauga.

Det var ni personar i båten då han byrja å brenne, men alle er gjort reie for. Dei ni skal ha vore ute på dekk då dei kjente ei lukt. Kort tid etter stod båten i brann. Ifølgje politiet tok åtte av dei ni seg i land utan dramatikk, medan éin person måtte hoppe i sjøen.

– Båten har krasja inn i ein annan båt medan han brann, ukjent skadeomfang på denne båten, opplyser politiet.

Etter at brannen oppstod med kraftig røykutvikling, vart fortøyinga til båten kutta for å hindre spreiing til andre båtar i hamna. Vindretninga på staden bidrog til at ingen andre fartøy vart utsette. Røykdykkarar frå brannvesenet, Redningsselskapet og Røde Kors deltok i beredskapsarbeidet ved den brennande båten.

– Vanvitig bra at dette gjekk så bra med alle om bord og den kloke avgjerda som nokon tok om å kutte fortøyingane og dytte båten ut, seier brannmeister Abrahamsen.

Nokon med ein vasscooter fekk dytta båten vidare vekk frå gjestehamna. Ein annan båt skal ha vorte påført sotskadar.

