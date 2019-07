Vy: Mange misnøgde med alternativ transport i sommar

innenriks

Det blir òg denne sommaren gjort omfattande arbeid på fleire togtrekningar, noko som medfører eit avgrensa tilbod for reisande. På fleire strekningar må passasjerar belage seg på å bli transportert i buss på delar av eller heile reisa.

– Vi får mange spørsmål og førespurnader knytt til arbeidet som går føre seg på sommaren. Det er mange som har sagt at dei ikkje er spesielt fornøgd. Klagene gjeld ofte at alternativ reisemåte tar for lang tid, seier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

Samtidig seier ho at Vy opplever aukande forståing for at det er utfordringar ved å flytte togtrafikken og tusenvis av reisande over på veg.

Gir beskjed i god tid

Scholz seier at Vy i god tid gir beskjed om at alternativ transport tar lengre tid enn toget.

– Frå 2013 og til i dag har vi òg hatt ein auke i talet på togpassasjerar på nærare 30 prosent. Det betyr at det òg er langt fleire vi skal planleggje alternativ transport for. Fleire bussar betyr òg meir trafikk på vegane og rundt stasjonane. Det ligg ein stor logistikkjobb bak planlegging og gjennomføring, seier ho.

Ho oppmodar kundar som meiner dei har krav på refusjon, om å ta kontakt med dei og sjekke informasjon på Nettsidene til Vy.

Kan få refusjon

– Ein har alltid rett til å bli transportert til destinasjonen. Passasjeren har likevel ikkje rett til erstatning dersom vedkommande har vorte opplyst om forseinkinga før billetten vart kjøpt, seier jurist Thomas Iversen hos Forbrukarrådet til NTB.

Han seier at det likevel er meir uklart om regelen gjeld ved kjøp av periodebillettar, fordi den reisande har kjøpt billetten før informasjon om forseinkinga vart gitt.

– På den andre sida veit dei fleste pendlarar at det er sporarbeid kvar sommar, men dette spørsmålet er ikkje avklart i rettspraksis, seier Iversen.

Få veit om refusjonsmoglegheiter

Ei undersøking frå Forbrukarrådet viser at mange ikkje veit om rettane dei har, når tog blir forseinka utan at det er snakk om planlagt arbeid.

Berre 6 prosent kjenner til at dei har krav på halvparten av billettprisen ved ikkje-planlagde forseinkingar, og over halvparten trur dei ikkje har krav på noko.

– Etter regelverket har du krav på 25 prosent refusjon av billettprisen når du kjem over éin time for seint til destinasjonen, og 50 prosent refusjon når du er minst to timar forseinka, seier jurist Thomas Iversen hos Forbrukarrådet.

(©NPK)