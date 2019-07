Berre éin av ti sjekkar flyteutstyret i båten

innenriks

Sommaren er høgtid for bading og båtliv, og juli toppar statistikken for drukningsulykker, skriv Fædrelandsvennen. Det er nesten 1 million fritidsbåtar i Noreg. I alle som er under åtte meter, er du lovpålagt å ha på flyteutstyr så lenge båten er i fart og du er utandørs.

Men mange sjekkar ikkje flyteutstyret når båtsesongen startar, viser tal frå Redningsselskapet. Berre éin av ti gjer ein årleg sjekk, noko som er spesielt viktig for oppblåsbare vestar.

– Ein skal ha ein årleg sjekk av alt utstyr og sørge for at det er heilt. På den oppblåsbare vesten finst det mellom anna datomerking på cellulosetabletten (som utløyser vesten), seier pressevakt Lars Mosby Enger i Redningsselskapet til avisa.

Direktør William Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport seier mange brukar redningsvesten feil og viser til ein rapport frå 2017 der det vart registrert åtte drukningsdødsfall der flytevest var brukt. I seks av desse tilfella vart det funne feil ved vesten, at han hadde falle av, var dårleg festa eller ikkje hadde hatt nok luft i blæra.

