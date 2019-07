Erna Solberg: – Med det ekstremvêret vi har fått, blir det utfordringar

innenriks

– Ein av dei store utfordringane ein del stader på Vestlandet er at dei vakre fjella våre òg er veldig bratte. Det betyr at det er rasutsett. Med det ekstremvêret vi har fått, blir det utfordringar. Dei siste åra har vi sett at vi får jordras som følgje av store nedbørsmengder på kort tid, seier Solberg til NTB.

Torsdag set ho kursen mot Førde, som berre ligg ein snau timest køyretur unna rasramma Jølster. Solberg sin tur dit var planlagt på førehand og har ikkje samanheng med raset.

Statsministeren understrekar viktigheita av arbeidet med rassikring og sårbarheitsanalysar i kommunane.

– Alle kommune er pålagt å gjere dette. Dei må òg sørgje for at dei er oppdaterte på nye vêrprognosar som inneber meir ekstremvêr. Dette er ei klimatilpassing som går føre seg, seier Solberg.

Mobilnettet har falle ut i enkelte av dei rasramma områda. Solberg seier at det viser at vi er sårbare for naturkatastrofar.

– Det er derfor vi jobbar med å verte meir robuste og alternative nett. Denne regjeringa har sett i gang jobbingen med eit alternativt kjernenett, for å sikre at vi ikkje er avhengige av eitt nett.

På spørsmål om beredskapen er god nok, svarer Solberg at det heile vegen må jobbast med å betre beredskapen knytt til meir ekstremvêr.

