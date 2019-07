Gullsmedranarar samtykkjer til fengsling

innenriks

Christian Flemmen Olsen, som er forsvarar for ein av ranarane, stadfestar at klienten hans samtykkjer.

– Dei vart tatt på fersk gjerning, og han er innforstått med konsekvensane, seier advokaten til VG.

Forsvarer Øystein Storrvik, som er forsvararen for den andre sikta, stadfestar at også klienten hans samtykkjer til fengsling. Klienten har erkjent forholda og vil bli ferdig med saka, seier Storrvik.

Politiadvokat Jorid Kile i Oslo politidistrikt sa til VG tysdag at ho vil krevje dei to ranarane til fengsling i fire veker, dei to første i isolasjon og alle fire vekene med brev- og besøksforbod.

Dei to svenske statsborgarane, som er fødde i 1989 og 1991, vart arrestert av politiet ved Akerselva på Grünerløkka kort tid etter at dei rante gullsmeden Thune i Stortingsgata i Oslo sentrum måndag formiddag. Begge har erkjent straffskuld.

Politiet sa tysdag til VG at dei to mennene har tilknyting til eit norsk miljø av vinningskriminelle.

– Vi har ikkje heilt oversikt over dette miljøet, men dei to er frå tidlegare involvert i saker innan vinningskriminalitet som har vore under etterforsking, seier seksjonssjef Rune Skjold i Oslo politidistrikt til NTB.

Han seier samtidig at etterforskinga av ranet held fram som normalt med avhøyr av vitne og dei arresterte, i tillegg til teknisk etterforsking.

