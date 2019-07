Lause boltar førte til at forskingstokt i Polhavet måtte avbrytast

innenriks

Havforskingsinstituttet har funne ut at lause boltar i akseltettinga til propellhuset på skipet var årsaka til at skipet måtte snu, skriv Teknisk Ukeblad.

Skipet har vore til reparasjon på ein verkstad i Harstad den siste veka.

– Fartøyet går sannsynlegvis til Tromsø torsdag for bunkring og så vidare til Longyearbyen for å ta opp att toktverksemda, seier reiarlagssjef Per Nieuwejaar.

Skipet var på veg nordover med 36 forskarar og teknikarar om bord då det måtte snu i byrjinga av førre veke. Målet for toktet var å samle flest mogleg prøvar av arktiske organismar.

Fartøyet skulle òg etter planen tangere den tidlegare rekorden til polarhelten Fridtjof Nansen frå 1895 ved å nå så langt nord som 86 grader 14 minutt nord. Men dei måtte altså snu på 85 grader fordi dei lause boltane skapte trøbbel.

Skipet vart døypt av kronprinsesse Ingrid Alexandra i 2018. Kronprins Haakon kosta 1,4 milliardar kroner å bygge, og fartøyet har Tromsø som heimehamn.

(©NPK)