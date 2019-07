Redningsaksjon på vent – geologar på veg inn i rasområda i Jølster

innenriks

– Vi jobbar no på spreng med å skaffe oss ei oversikt over situasjonen. Vi kan ikkje gjere nokre søk før geologar har vurdert rasområda. Dei er på veg dit no, opplyste lensmann Dag Fiske i Sunnfjord lensmannsdistrikt til NTB like før klokka 10 onsdag formiddag.

Situasjonen er framleis høgst uavklart etter at det gjekk ei rekke ras i Jølster kommune i Sogn og Fjordane tysdag ettermiddag og kveld. Fem av rasa var av større karakter. Desse sperra ei rekke vegar og har øydelagt fleire bygg og mykje infrastruktur.

E39, som er hovudvegen gjennom Sogn og Fjordane, er avskoren, og mange menneske er isolert som følgje av dette.

Det bur over 1.300 personar i området, og minst 150 personar har vorte evakuert til hotell og skular i nærleiken. Fleire har òg evakuert seg sjølv til naboar og kjente, men politiet har enno ikkje fullstendig oversikt over kor mange dette dreier seg om.

Vil søke etter bil

Ingen er så langt melde skadd eller sakna, men politiet fekk tysdag kveld melding om ein mogleg observasjon av bilar og éin eller fleire personar i vatnet. Det har vorte gjennomført søk frå helikopter og mannskap frå båt, men det er ikkje gjort funn av verken personar eller bilar.

– Den første prioriteten vår er å finne denne bilen som kanskje kan ha innehalde ein eller fleire personar. Vi vil umiddelbart starte søket etter denne og halde fram arbeidet så snart geologane har vurdert situasjonen, seier Fiske.

Mannskap frå nødetatane, luftambulansen, redningshelikopter, Sivilforsvaret, og dessutan frivillige organisasjonar har vore involverte i arbeidet så langt.

Manglande mobilnett skaper bekymring

Rasa ramma òg teletrafikken i området, noko som har medført at mange ikkje har oppnådd kontakt med familie og venner som er der. Både Telenor og Telia har meldt om at fleire basestasjonar er nede, noko som har gjort at store område i kommunane Jølster, Førde og Gloppen er utan mobildekning.

Det har vorte oppretta krisetelefonar for dei pårørande.

– Den manglande mobildekninga er det store problemet her, og alt må gå på nødnett, som avgrensar kommunikasjonen veldig. Vi får veldig mange førespurnader frå pårørande frå heile landet, som ikkje får kontakt med familie, seier Fiske.

Må kryssjekke lister

Politiet har vorte nøydd til å lese opp over 150 namn på dei som er evakuerte, over telefon, og kryssjekke namna mot dei som har vorte etterlyst av pårørande.

– Det skaper masse ekstra jobb for politiet, og det skaper òg sjølvsagt masse bekymring frå dei pårørande, seier lensmannen.

Rundt 30 personar er ikkje gjort greie for som følgje av manglande kontakt, ifølgje VG.

– Slik sett er det òg vanskeleg å definere i kva grad nokon er sakna eller ikkje, seier Fiske.

Ambulansar vart innesperra

Fleire bilar vart innesperra på vegane mellom rasa. Folk som var i desse bilane, vart nøydde til å overnatte i bilane sine, ifølgje politiet.

Tre ambulansar vart fanga inne i områda mellom rasa.

– Det var litt hell i uhell, fordi gjennom natta har vi ikkje kunna ta oss inn med helikopter. Derfor var det bra at dei var inne i området, slik at folk hadde tilgang på utstyr og ambulansepersonell gjennom natta, seier Fiske.

Det vart sett inn ekstra nattferjer etter at fleire vegar vart stengde i rasområda. Ifølgje Vegvesenet vil det bli gjort ei ny vurdering av om vegane kan opnast onsdag klokka 12.

