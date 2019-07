Redningsselskapet om drukningsulykker: – Oppmodar folk til å gripe inn

innenriks

Sommarvarmen som har lege over landa den siste tida, har fått mange til å finne vegen til badeplassen. Men det fine vêret har òg hatt ein bakside, der det dei siste dagane har vore fleire drukningsulykker.

– Vi har ei generell oppfordring til alle som ferdast på vatnet, ved vatnet eller i vatnet, og det er å løfte blikket. Sjå på omgivnadene rundt deg, og pass godt på deg sjølv og andre, seier Tanja Krangnes, som er seksjonsleiar for drukning i Redningsselskapet, til NTB.

Før helga hadde 45 menneske drukna her til lands – 15 færre enn i same periode i fjor, viste tal Redningsselskapet slapp førre veke. Men sidan då har minst seks personar mista livet i drukning eller i antatte drukningsulykker.

– Grip inn

Det er ikkje så mykje som skal til for å redde eit liv, meiner Krangnes.

– Vi oppmodar folk til å gripe inn. Om du kjem over ein drukningsulykke, så kan du rope om hjelp, ringe nødetatane, og så prøve å få vedkommande på land samtidig som du tar vare på eiga sikkerheit, seier ho.

Det same tydelege bodskapen kjem Kjersti Løvik i Røde Kors med.

– Det handlar om å ikkje vere redd for å gripe inn, seier Løvik, som er leiar for Landsråd for Hjelpekorps.

Ikkje bad åleine

Løvik kjem samtidig med nokre råd for kva ein bør gjere dersom ein ser ein person som er i ferd med å drukne.

– Det er viktig å få vedkommande på land. På land må personen leggast i stabilt sideleie eller du må starte hjarte- og lungeredning. Helst bør ein ringe 113 med ein gong. Få gjerne hjelp av andre, seier ho.

Og for å hindre at ein drukningsulykke skjer, meiner Løvik det er viktig å aldri bade åleine.

– Hald auge med kvarandre, slik at ingen kjem for langt ut og si ifrå om du får problem eller blir sliten.

Førebyggande tiltak

Drukningsulykkene den siste tida har gjort at leiaren for Trøndelag brann- og redningsteneste Torbjørn Mæhlumsveen etterlyser fleire førebyggande tiltak.

– Vi må få betre svømmeundervisning, ha meir informasjon og haldningsskapande arbeid, seier Mælhumsveen til NRK.

Brann- og redningssjefen peikar mellom anna på dei førebyggande tiltaka for trafikken, som har ført til ein nedgang i talet på omkomne på vegane.

Det same trekker Tanja Krangnes i Redningsselskapet fram.

– Vi ønsker oss like mykje fokus på drukning som trafikk. Drukning er samansett, og det er fleire ulike tilfelle av drukning. Vi jobbar derfor for å få nok kunnskap om dei ulike tilfella slik at vi kan lage målretta tiltak, seier Krangnes.

Tal frå Redningsselskapet viser at 102 personar døydde av drukning i fjor. Til samanlikning døydde 108 personar i trafikken.

Alle har ansvar

Sjølv om det kvart einaste år blir informert om ulike forholdsreglar ein bør ta, har vi alle eit ansvar, meiner Kjersti Løvik i Røde Kors.

– Vi kan informere så mykje vi berre vil, men det kan aldri bli nok informasjon eller førebyggande tiltak. Du kan heller aldri vere god nok til å svømme, men du må ta i bruk det du har lært, seier ho.

– Når det går ut informasjon, så må du som innbyggar ta ansvar for å lese og ta det til etterretning, påpeikar ho.

