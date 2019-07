Store forskjellar i pris og tilbod på SFO

innenriks

Den dyraste skulefritidsordninga er i Smøla kommune i Møre og Romsdal. Her må foreldre ut med 3.877 kroner i månaden for ein fulltidsplass, ifølgje tal frå Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI) for 2018/2019.

Bak følgjer Sauda kommune i Rogaland, der ein fulltidsplass kostar 3.712 kroner og Sauherad i Telemark, der ein fulltidsplass kostar 3.460 kroner.

Frå 0 til 4.000 kroner

Aller billegast er det i Gratangen i Troms, der SFO er gratis. Berlevåg i Finnmark kjem på andreplass. Foreldre eller føresette må betale med 850 kroner for ein fulltidsplass på SFO her. Tredje billegast er Sunndal i Møre og Romsdal, der det kostar 1.057 kroner i månaden.

Prisane varierer frå 0 til nær 4.000 kroner, men det er ikkje gitt at dei som betaler mest får det beste tilbodet.

Det er nemleg store forskjellar i kvaliteten på SFO-tilbodet, ifølgje ein nasjonal evaluering av ordninga som NTNU Samfunnsforsking utførte i 2018.

Vil tvinge fram rammeverk

Denne evalueringa vart gjennomført på oppdrag frå regjeringa og vart lagt fram i desember.

På enkelte stader vert ordninga skildra som reine «oppbevaringsplassar» der barna får tilsyn.

Foreldreutvalet for grunnskuleopplæringa (FUG) har i lang tid etterlyst ei slik evaluering og ber om at denne no blir følgt opp.

– Vi rekna med at dei store forskjellane ville avdekkjast i denne rapporten, og at det dermed vil tvingast fram ein standard for SFO-tilbodet, seier leiar Gunn Iren Gulløy Müller til NTB.

I dag finst det ingen maksimalpris for SFO, ei nasjonal rabattordning eller nasjonale krav til korleis tilbodet skal organiserast.

FUG meiner det må innførast ei prissetjing og eit rammeverk for SFO på lik linje med barnehagar.

Dei ønsker eit krav til kor mykje personale som må vere til stades og kor stor del av desse som skal vere pedagogar.

– Vi etterlyser eit heilskapleg tilbod. Då er det nødvendig med ein godt kvalifisert pedagog som leiar SFO, dersom dette skal vere noko meir enn berre oppbevaring, seier Müller.

Ingen makspris utan løyving

I motsetning til FUG, saknar ikkje KS eit nasjonalt rammeverk for organiseringa av SFO.

Direktør Helge Eide for interessepolitikk i KS meiner likevel at dette er nødvendig å få på plass dersom det skal innførast ein makspris.

Ei regulering av prisen er fullt mogleg, men dette må i så fall komme hand i hand med statlege løyvingar, meiner Eide.

– Ein makspris utan løyvingar er vanskeleg å sjå for seg. Men det er mange ting som Stortinget ønsker å prioritere i kommunane, og det finst ikkje middel til alt, seier han.

