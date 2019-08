Bussjåførar blir skattlagde for frikort frå nyttår

innenriks

Etter å ha utsett skattlegginga to gonger vil bussjåførane i landet frå 1. januar 2020 bli skattlagt for fordelen dei har med å få frikort til seg sjølv og familien i eige fylke. Konsekvensen vil for mange vere at dei ikkje lenger vil ta imot frikortet arbeidsgivaren tilbyr dei.

– I realiteten kjem mange sjåførar til å seie frå seg frikortet. Bussjåførane mistar altså ein viktig fordel utan at det gir pengar i statsbudsjettet, seier leiar Per Ole Melgård i Fellesforbundets bransjeråd til Klassekampen.

I Møre og Romsdal er frikortet verd 78.000 kroner for ein familie med to barn. Frå nyttår må sjåførane skatte 21.840 kroner viss dei skattar 28 prosent. Ifølgje Møre og Romsdal Transportarbeiderforening blir dette for dyrt for mange tilsette, som varslar oppgjer om skattlegginga ved neste lønnsoppgjer.

– Eg har høyrt frå fleire at dei heller seier frå seg kortet og kjøper ein billeg bil. Frikortet har lege i tariffavtalen i årevis. Staten svekker lønnsvilkåra for bussjåførane, seier Jack Narve Sæther i foreininga.

