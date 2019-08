Evakuerte i Jølster får flytte heim

innenriks

– Eg er stolte og imponerte over frivillige og sambygdingar. Det er rørande å sjå at mange har gjort mykje, seier han til NRK.

Onsdag starta Vegvesenet oppryddinga etter fleire ras på E39 og mindre vegar i Jølster, og gjennom dagen satsar dei på at dei fleste vegane skal vere opne, seier avdelingsdirektør Svenn Finden til Firda.

Statsminister til Førde

Statsminister Erna Solberg (H) reiser òg torsdag på eit lenge planlagt besøk til Førde i Sogn og Fjordane. I Førde får Solberg ei oppdatering om situasjonen i Jølster av Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Statsministeren kjem ikkje til å gå inn i rasområdet.

Onsdag kveld fekk statsministeren ei orientering på telefon om situasjonen i raskommunen av varaordførar Jakob Andre Sandal (SV), skriv VG.

Torsdag vil òg redningsmannskap med ein fjernstyrt undervassfarkost prøve å finne mannen som er sakna etter jordskredet. Onsdag vart det gjort søk frå lufta og frå båt etter den sakna mannen, men utan funn. Torsdag ved 12-tida vil derfor søk under vassflata starte.

Ekstremt ras

Far Jonny og sonen Ole Jonny Hundvebakke bur i området der rasa gjekk tysdag kveld. Dei skjønte først ikkje kva lydane kom av og gjekk ut for å undersøke.

– Eg gjekk ut for å sjå, men hadde aldri sett for meg dette, seier Ole Jonny Hundvebakke.

Dei beskriv eit ekstremt vêrskifte. 30 varmegrader og sol vart til lyn, tore og kraftige regnbyer berre på minutt. Dei anslår at uvêret varte i fleire timar. Store steinmassar og jord rasa ned fjellsida og ut over vegen. Ein gammal verkstad vart gravlagt i steinmassane, og fleire tre er rivne opp. Verken far eller son har opplevd slike ras før.

– Her går det ikkje ras. Eg har aldri sett at det har gått ras der før, seier Ole Jonny og peikar mot raset over fylkesveg 451, der den sakna mannen skal ha vorte tatt.

Hyppigare i framtida

Klimaforskar Borgar Aamaas ved Cicero er medforfattar av rapporten «Oppdatering av kunnskap om konsekvensar av klimaendringar i Norge» for Miljødirektoratet. Til VG seier Aamaas at slike ras som i Jølster vil komme hyppigare i framtida.

– Det eine er at nedbøren vil bli meir intens og ofte kraftigare. Som vi har sett over år vil det føre til fleire og større regnflaumar. Deretter er det havnivåstigning og til slutt fleire jord, flaum- og sørpeskred, seier Aamaas.

Forskaren seier det berre er éin ting som kan hindre dei nemnde konsekvensane og det er kutt i dei globale utsleppa av klimagassar. Viss ikkje må ein gjennomføre sikringstiltak i rasutsette område.

– Har prisen sin

– Det er fornuftig å bruke meir pengar på å sikre befolkninga mot ras, men vi kan altså ikkje sikre alt. Noreg er vilt og vakkert, men det har ein pris når vi ser kva ekstremvêr har av konsekvensar, seier samfunnstryggleikminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) til VG.

Statsråden seier det kan vere aktuelt å flytte folk frå område ein veit er utsett.

– Vi måtte gjere det på Svalbard, og det kan vere aktuell fleire stader, seier ho.

