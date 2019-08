Høgskuleleiinga i Volda ber dekan om å gå av

innenriks

Tidlegare denne veka vart det halde eit ekstraordinært styremøte på høgskulen der arbeidsmiljøet ved avdeling for mediefag stod på dagsordenen. Det er avdelinga der Rotevatn har vore dekan sidan 2016.

Torsdag vart det sendt ut informasjon til alle dei tilsette der det kjem fram at leiinga meiner det er best om Rotevatn går av, opplyser høgskulerektoren Johann Roppen til Khrono.

Ei arbeidsmiljøundersøking har avdekt at arbeidsmiljøet er dårleg ved avdelinga, og dei tilsette skal ha rapportert om misnøye med dekanen.

– Vi har forhandla med dekanen ei tid, men har ikkje klart å komme til semje, seier Roppen til Khrono.

Leiinga har opna for å tvangsplassere Rotevatn dersom forhandlingane ikkje fører fram, ifølgje Dagens Næringsliv.

Rotevatn har ikkje sjølv svart på DNs førespurnader, men advokaten hennar, Tore Lerheim, stadfestar at det er mottatt eit førehandsvarsel om ein mellombels omplassering. Dei er ikkje samde i vurderinga til høgskuleleiinga. Rotevatn nektar for at høgskulen kan omplassere henne med tvang.

– Inntil for få dagar sidan fekk eg fleire forsikringar frå leiinga ved Høgskulen i Volda om at eg hadde den fulle tilliten deira til å arbeide vidare med å betre arbeidsmiljøet. Det er med synd eg ser at leiinga no har snudd. Eg har ikkje fått noka forklaring på dette, seier ho via advokaten sin.

(©NPK)