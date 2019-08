Overbelasta septikanlegg årsak til forureining i Svorksjøen

innenriks

Det er kommunen som slår dette fast etter å ha undersøkt kvifor over 40 personar vart sjuke etter å ha bada i den populære sjøen førre veke.

Rådmann Morten Bostad i Melhus kommune seier til Adresseavisen at det i det varme vêret var uvanleg mange på badeplassen ved Svorksjøen camping og at kloakk frå det overfylte septikanlegget rann ut i sjøen. Det er Melhus kommune som eig anlegget ved sjøen, men dei leiger det ut til campingplassen.

Badevatnet er framleis ikkje friskmeldt, og det vil bli tatt vassprøvar dagleg fram til fredag. På bakgrunn av desse prøvane vil det bli avgjort om bading igjen kan tilrådast.

Det vart funne E. coli-bakteriar i vatnet, men kommuneoverlege Cecilie Hatlenes seier det er norovirus folk har vorte sjuke av.

– Vi har tatt prøvar med tanke på norovirus òg, men desse har vi enno ikkje fått svar på. Alt peikar mot at badevatnet er smittekjelda, og vi vil ikkje tilrå bading her før vassprøvane viser at dette er trygt, seier Hatlenes.

