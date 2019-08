Vedum: – Rassikring er ikkje det som gir mest prestisje

innenriks

– Rassikring er ikkje det som gir mest prestisje. Du får ikkje opna eit skredsikringsanlegg, men du får opna ein stor firefelts veg, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Dagbladet skreiv torsdag at regjeringa i revidert nasjonalbudsjett reduserte løyvinga til skredsikring av riksvegar med 180 millionar kroner. Tysdag ettermiddag rasa jordmassar over fleire vegar i Jølster.

Kallar ras ein varsla katastrofe

Statsminister Erna Solberg (H) seier til VG at rassikring som allereie var sett i verk av NVE, kan ha bidratt til å redde tre hus i Jølster.

Vedum er glad for at rassikring kan ha redda fleire hus i området, men er likevel kritisk til prioriteringane til regjeringa.

– Regjeringspartia har aktivt stemt ned forslag i Stortinget om meir middel til ras- og flaumtiltak. Ein må prioritere den kvardagstryggleiken som flaum- og skredsikring utgjer for folk, seier Vedum.

Overfor Dagbladet kallar SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes rasa ein varsla katastrofe.

– Regjeringa har neglisjert rassikring i mange år. I staden har dei prioritert gigantiske motorvegprosjekt som Frp har lova veljarane sine. Det er farleg, for denne typen skred kjem til å auke og auke i omfang, seier Fylkesnes.

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet avviser overfor avisa at endringa i revidert nasjonalbudsjett er snakk om eit kutt, men seier det er ei teknisk endring.

Mobil og nett fall ut

Innbyggjarane i områda som vart ramma av ras i Sogn og Fjordane, var òg utan straum, mobildekning og internett ei stund. Det bidrog til at 30 personar på eit tidspunkt ikkje var gjort reie for, fordi dei ikkje fekk kontakt med pårørande.

Ifølgje NRK vart mellom anna fem basestasjonar slått ut, og fleire fiberkablar rauk.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) seier til NRK at regjeringa stiller klare krav til teleselskapa, og at tryggingsløysingane må bli betre i framtida.

– Vi som samfunn blir mykje meir avhengige av denne teknologien framover. Stadig fleire tenester blir digitale: Det betyr at vi ved store hendingar blir meir sårbare, og konsekvensane blir større. Tryggleiken og kor robuste løysingane vi vel er, må bli endå betre i framtida enn i dag, seier Astrup.

Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad er klar på at staten òg har eit ansvar for å sikre at ikkje telefon og internett fell ut under slike hendingar.

– Det er eit kombinert ansvar mellom selskapa og staten. Det er staten som gir konsesjon, så dei kan stille krav til selskapa og bidra med middel der det er nødvendig, seier Arnstad til NTB.

(©NPK)