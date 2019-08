XXL tar sjølvkritikk for leiartreningsprogram

innenriks

To gonger i året har grupper med norske og svenske XXL-tilsette reist på leiartreningsprogrammet Camp XXL på Langåsen i Finnskogen.

Ifølgje tidlegare XXL-tilsette som deltok på tredagarskurset, som i fleire år hadde namnet «krigsskolen», vart det brukt straffemetodar som helling av iskaldt vatn over hovudet på tilsette iført undertøyet.

Jon Harald Espolin Johnson, som er direktøren til XXL-konsernet for trening og utvikling, seier til E24 at campen kunne vere i overkant røff i forma, mellom anna med «negative» konsekvensar for laga som presterte dårlegast under kurset. Han meiner medieomtala den siste tida har gitt ei intern oppvakning.

– Vi har nok vore litt naiv, både i møte med omverda og korleis nokon tilsette kan oppleve dette. Og det må vi som leiarar ta ansvar for, seier treningssjefen.

