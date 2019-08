18 personar døydde i drukningsulykker i juli

innenriks

Blant dei som drukna, var det 14 menn, to kvinner og to barn.

– Fellesferie kombinert med hetebølge bidreg til at mange har opphalde seg ved, i og på vatnet. Då ser vi dessverre at det blir fleire drukningsulykker, seier Tanja Krangnes, leiar for fagfeltet drukning i Redningsselskapet, i ei pressemelding.

Sju av drukningsulykkene i juli skjedde i samband med bruk av fritidsbåt. Seks personar fall over bord, medan ein mann drukna då han skulle redde ein båt som dreiv frå land. Alle dei omkomne i drukningsulykkene frå båt var menn.

Fire personar døydde i samband med bading. Det er langt færre enn i juli i fjor, då heile 14 av 17 drukna under bading.

Så langt har 55 menneske drukna i Noreg i år. På same tid i fjor hadde 69 menneske omkomne i drukningsulykker.

90 prosent av personane som har drukna, er menn. Tenåringsgutar, unge menn og vaksne menn over 40 år er mest utsette.

Hittil i år har det skjedd flest drukningsulykker i Rogaland, der elleve personar har omkomme av drukning. Etter Rogaland følgjer Hordaland med seks omkomne og Vest-Agder og Trøndelag med fem drukningsdødsfall kvar.

Det har vore drukningsdødsfall i alle fylke så langt i år.

(©NPK)