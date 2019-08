5.450 personar har fått nytt kokevarsel på Askøy

innenriks

– Bakgrunnen er at prøvar tatt torsdag 1. august viser funn av E. coli-bakteriar i drikkevatnet frå 125-bassenget som ligg på Øvre Kleppe, opplyser Askøy kommune i ei pressemelding.

Det er ikkje meldt om sjukdomstilfelle som følgje av bakteriefunnet. Kommunen presiserer at hensikta med det nye kokevarselet er å førebyggje mogleg sjukdom.

Fredag vart det tatt nye prøvar, men noko svar vil ikkje finnast før over helga.

Dei 5.450 personane som er rørte av det nye kokevarselet blir bedne følgje med på nettsida til kommunen. Det gjeld abonnentar i Horsøy, Juvik, Krokås, Kleppegrend, Kvernhusdalen, Lønvarden, Flagget, Myrane, Grønlien, Solhola, Strand, Løfjellet, Kleiven og deler av Holmedalen

Prøvane som viser det nye bakteriefunnet vart tatt som ein del av den nye prøverutinen til kommunen. Kvar tysdag og torsdag tar kommunen drikkevassprøvar på 14 ulike punkt i leidningsnettet etter at over 2.000 askøyværingar vart sjuke av drikkevatnet tidlegare i sommar. Drikkevatnet frå Kleppe vassverk vart likevel friskmelde 17. juli, etter at innbyggjarane på Askøy hadde måtta koke vatnet i seks veker.

Til Bergensavisen seier vassjefen til kommunen Anton Bøe at det nye kokevarselet er «sterkt beklageleg».

– Det kom jo kolossale mengder med nedbør onsdag. Det er nærliggjande å tru at det kan vere årsaka. Dette e jo eit fjellbasseng, og vi kan ikkje sjå bort frå at det har vore ein lekkasje inn. Det er sjølvsagt sterkt beklageleg at dette skjer igjen, seier han.

