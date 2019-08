Danske sommarfugljegerar arresterte i Noreg

innenriks

Samlarar er villige til å betale opp mot 1000 kroner per insekt av den sjeldne sommerfuglarten, melder dansk TV 2. Det er ulovleg å fange apollosommarfugl i Noreg.

Dei to danske mennene vart arrestert på Gjendebu i Jotunheimen. Politiet hadde fått melding om at mennene gjekk rundt i fjellet og fanga dei sjeldne sommarfuglane. Då dei vart tatt, hadde dei fanga mellom 35 og 40 stykke.

– To danske menn vart tatt inn til avhøyr i samband med at dei har fanga sommarfuglar som er freda, seier operasjonsleiar Marianne Brun i Innlandet politidistrikt til NTB.

Ho fortel at det er oppretta sak, og at mennene sannsynlegvis vil få ei form for straffereaksjon.

– Politiet ser alvorleg på faunakriminalitet. Det er ein grunn til at desse artene er freda, seier Brun.

Det er uklart kva dei to mennene skulle med sommarfuglane.

Apollosommarfuglen er ein av dei største dagsommarfuglane her i landet. Dei har eit vengespenn på 62–85 mm. Vengene er kvite med enkelte svarte flekker, og to raude flekker på bakvengene. Arta er freda i Noreg og dei fleste andre europeiske land, og er oppført på raudlista over trua arter.

