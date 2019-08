Erna Solberg får kritikk for ikkje å besøkje Jølster

innenriks

– Eg synest det er veldig uheldig og gir eit dårleg signal ut til folket at Erna Solberg ikkje har vist seg i Jølster. Ikkje minst når vi ser kor store øydeleggingar heile kommunen har opplevd i det siste, seier Leiv Bjarte Svidal til Dagbladet.

Han meiner det ville vore naturleg at statsministeren besøkte kommunen sidan ho var i nærområdet torsdag.

Erna Solberg svarer på kritikken med å seie at ho ikkje ville vere i vegen for arbeidet som går føre seg. Ho ønsker heller ikkje å bruke Forsvarets ressursar som er sett inn i arbeidet.

– No var eg lagt opp for å vere i Førde i kveld. Her har dei hatt kommandosentralen, og eg har fått dei orienteringane som er. Så har eg stor medkjensle og omtanke for dei som er i området, seier ho til avisa.

