Sanner ber om tettare samarbeid i kjølvatnet av Krekar-saka

innenriks

Bakgrunnen er at ein av mulla Krekars medtiltalte fekk innvilga norsk statsborgarskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. I juli i år vart han dømd for terrorplanlegging i Italia.

– Vi må vere sikre på at saker som kan ramme grunnleggande nasjonale interesser eller utanrikspolitiske omsyn, blir tilstrekkeleg opplyste og riktig avgjort, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Han ber no etatane om å setje seg saman og finne ut korleis rutinar og informasjonsflyt kan forbetrast.

UDI seier at dei ikkje visste at ein Buskerud-mannen i 40-åra, som vart dømd saman med mulla Krekar for terrorplanlegging i Italia, var under etterforsking då han fekk norsk statsborgarskap i juli i fjor.

Justisdepartementet fekk onsdag det formelle utleveringskravet frå Italia om utlevering av Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar.

(©NPK)